Im "Parteienhaus" am Heinrich-Beerbom-Platz findet nun regelmäßig ein Seniorencafé statt.

Björn Dieckmann

Bramsche. An Wochenenden gibt es in Bramsche nur wenig Freizeitangebote für ältere Menschen, findet Uschi Seifferlinn. Sie bietet deshalb jetzt ein Seniorencafé an – und kümmert sich dabei sowohl um Verpflegung als auch um das Programm.

"Samstags geht es ja noch, da kommen auch ältere Menschen mehr raus, zum Einkaufen und Ähnliches. Aber die Sonntage werden dann für manche Senioren sehr lang, insbesondere sicherlich für Alleinstehende", meint Seifferlinn. Diese Erkenntnis