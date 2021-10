FC Kalkriese kann sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen

Die Kalkrieser (in Weiß) bekommen Besuch aus Bad Laer, in Berge (in Grün) trat Trainer Klaus Hartke zurück.

Rolf Kamper

Kalkriese/Rieste. In der Bezirksliga kämpfen der FC Kalkriese und der SC Rieste an diesem Wochenende wieder um Punkte. Die Kalkrieser haben zu Hause gute Chancen gegen Bad Laer, die Riester müssen sich in Rulle strecken.

In der bisher spannenden Bezirksligasaison könnte sich an diesem die Spreu vom Weizen trennen: Die acht bestplatzierten Teams spielen jeweils gegen einen Verein aus der unteren Hälfte. Für den FC Kalkrieser, der auf Rang acht steht, gibt es