Das Topspiel des Spieltags steigt in Vörden.

Rolf Kamper

Engter. In den Fußball-Kreisklassen wollen TuS Engter und Ballsport Vörden am Wochenende ihre Titelambitionen unterstreichen. In Epe soll zumindest die Bilanz verbessert werden.

In der Kreisklasse Vechta steigt am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 15 Uhr das absolute Topspiel der Kreisklasse in Vörden: Die Ballsportler liegen auf Platz zwei nur einen Punkt hinter dem SV Rot-Weiß Visbek II, der als Gast ins Auestad