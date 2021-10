Die "Old Blind Dogs" kommen zum dritten Mal nach Bramsche

Über das billige Bier in Deutschland freuten sich die "Old Blind Dogs" bei ihrem letzten Auftritt 2019 im "Universum": Davor waren die Schotten durch Dänemark getourt (Archivbild).

Holger Schulze

Bramsche. Die schottische Band "Old Blind Dogs" wird am Mittwoch, 3. November 2021, bei einem Konzert im Kino "Universum" ihr drittes Gastspiel in Bramsche geben.

"Old Blind Dogs", das sind Aaron Jones, Vocals und Bouzouki, Jonny Hardie, Fiddle und Vocals, Donald Hay, Drums und Percussion, sowie Ali Hutton, Pipes und Whistles. Sie wurden als "Best Live Act" bei den Scots Trad Music Awards ausgezeichn