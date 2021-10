Brand an Meyers Tannen in Bramsche zügig gelöscht

Die Hecke hinter einem Wohnhaus an Meyers Tannen hat am Dienstagmittag Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Björn Dieckmann

Bramsche. Ein kurzer Anfahrtsweg für die Freiwillige Feuerwehr Bramsche hat am Dienstagmittag vermutlich dazu beigetragen, dass sich ein Brand auf einem Grundstück an Meyers Tannen nicht weiter ausbreiten konnte.

Die Alarmierungen der Rettungsleitstelle an die Einsatzkräfte kamen um kurz vor 12 Uhr im Zwei-Minuten-Takt: Zunächst wurde ein Heckenbrand an Meyers Tannen gemeldet, kurz darauf, dass auch ein Gartenhaus brenne, in dem Gasflaschen gelagert