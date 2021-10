Die Radsportler des TuS Bramsche fungierten als Veranstalter.

Kleine Kuhlmann

Bramsche. Für sieben Radsportteams ging es auf der Schlingheide beim Venner Aussichtsturm um das Erklimmen von Höhenmetern und das Einsammeln von Spenden. Beim von der Radsportabteilung des TuS Bramsche organisierten „Everesting“ wurden 5060 Euro für den Verein "Straßenkinder Senegal" erradelt.

Am Ende klingelte es in der Spendenkasse für das Schul-und Ausbildungszentrum in Mbour im Senegal: Allein die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler hatten beim "Everesting" 2100 Euro über ihre Rundenvergütungen erradelt. Mit der Ansprach