Frieda Polster feiert in Pente ihren 100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag hat Frieda Polster am Montag in Pente gefeiert.

Kresin

Pente. Im Bramscher Ortsteil Pente hat Frieda Polster am Montag ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Geboren wurde Frieda Polster, geborene Schäfer, am 18. Oktober 1921 in Günthersdorf, Niederschlesien. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges flüchtete ihre Familie in den Kreis Werdau/Sachsen, wo sie zwischenzeitlich ein neues Zuhause fanden. Dor