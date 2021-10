In Bersenbrück beharkten sich Tobias Guthardt (links) und Bramsches Kip Knigge gegenseitig.

Rolf Kamper

Bramsche. Die Fußballer von FCR Bramsche, TSV Ueffeln und SC Achmer spielten in der Kreisliga jeweils remis. Für den TuS Neuenkirchen gab es in der Vechta-Staffeln eine Niederlage.

Ein torloses Unentschieden gab es in Bersenbrück, wo die TuS-Zweite gegen den FCR Bramsche zwar mehr Spielanteile und auch mehr Chancen hatte, am Ende aber auch an Gäste-Torwart Nico Kühnel scheiterte. „Er hat den Punkt für uns festgehalten