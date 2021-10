Zahl der Hunde in Bramsche in der Corona-Pandemie gestiegen

Die Zahl der Hunde in Bramsche hat in der Corona-Pandemie zugenommen.

dpa/Carsten Rehder

Bramsche. Auch in Bramsche sind viele Menschen in der Corona-Pandemie auf den Hund gekommen. So viele Hunde sind in Bramsche gemeldet.

Wie in vielen Städten sind auch in Bramsche die Steuersätze gestaffelt: Für den ersten Hund sind 72 Euro jährlich fällig, für den zweiten 96 und für jeden weiteren 120 Euro. Aktuell sind in Bramsche 2271 Ersthunde, 266 Zweithunde und 54 wei