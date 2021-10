Das Leonkoro Quartett nimmt danken den Applaus der begeisterten Zuschauer in der Musikscheune Malgarten entgegen.

Reinhard Fanslau

Malgarten. In der Elbphilharmonie in Hamburg werden sie noch auftreten. In der ungleich kleineren Musikscheune Malgarten euphorisierte das Leonkoro Quartett am Freitag das Publikum mit seinem Schumann-/Beethoven-Programm.

Das Konzert fand im Rahmen des Internationalen Malgartener Musikherbstes statt. Gleich zwei Mal traten die zwei Musiker und zwei Musikerinnen diesem Abend auf. Denn die Kapazität ließ Corona bedingt nur 40 Besucher zu. Damit immer