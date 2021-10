Kalkriese (in schwarz) spielt gegen Bramsche, der SC Epe-Malgarten (in Rot) hat spielfrei.

Rolf Kamper

Bramsche. In der 1. Kreisklasse will der FC Kalkriese II am Wochenende wieder besser besetzt sein. Zu Gast ist der FCR Bramsche II. TuS Engter und Ballsport Vörden sind auswärts in Favoritenrollen.

Nachdem der FC Kalkriese II am letzten Wochenende mit einer Not-Elf nach Epe fahren musste, hofft der Verein für das Heimspiel am Freitag, 15. Oktober 2021, (19.30 Uhr) auf eine verbesserte Personalsituation. „Mit der Mannsch