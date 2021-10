Notarztbereitschaft in Bramsche schon bald wieder rund um die Uhr?

Das Notarztfahrzeug ist in Bramsche an der Rettungswache der Malteser stationiert (Archivbild).

Johannes Kapitza

Bramsche. Wird es schon ab dem 1. Januar 2022 wieder eine Notarzt-Bereitschaft rund um die Uhr in Bramsche geben? Ein vom Landkreis Osnabrück erstellter Entwurf für einen Bedarfsplan an Rettungsmitteln deutet darauf hin. Doch es gibt noch einige Hürden zu überwinden.

Unter dem Begriff "Rettungsmittel" sind die Einsatzfahrzeuge im Rettungswesen zu verstehen. Der Bedarfsplan, der unserer Redaktion vorliegt, listet wiederum die "Vorhaltezeiten" dieser Rettungsmittel auf, also wann und wie lange diese in Be