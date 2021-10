Stadtmarketing Bramsche kündigt Weihnachtsmarkt und Eisbahn an

In Bramsche soll es 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geben. Die genauen Regelungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie sind aber noch nicht getroffen worden (Archivbild).

Stadtmarketing

Bramsche. Trotz aller noch vorhandener Unwägbarkeiten: 2021 soll es in Bramsche wieder einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geben. Und auch die Eisbahn wird wieder aufgebaut, kündigt Klaus Sandhaus vom Stadtmarketing an.

Rückblende: 2020 fielen die Weihnachtsmärkte – wie so vieles andere – der Corona-Pandemie zum Opfer. Mitten im zweiten Lockdown, der mehrere Monate andauerte, war an Veranstaltungen dieser Art nicht zu denken. Regeln abgeschw