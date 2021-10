Was die Indienhilfe aus Wallenhorst in größter Corona-Not leisten konnte

Transport eines Covid-19-Patienten ins Krankenhaus von Kolkata: Kaum ein anderes Land ist von der Corona-Pandemie so schwer getroffen worden wie Indien (Symbolbild).

imago images/Avishek Das

Bramech/Wallenhorst. Vor Corona hat die auch in Bramsche bekannte Indienhilfe Deutschland mit Sitz in Wallenhorst viel Gutes bewirkt in ihrem Partnerland. Doch gerade in der Pandemie war dort die Not am größten. Wie ist die Situation heute?

34 Millionen Menschen haben sich in Indien seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert, 451.000 starben im Zusammenhang mit Covid-19 - so die offiziellen Zahlen. Nach Meinung mancher Experten sind diese Angaben jedoch deutlich z