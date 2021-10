Entscheidung über Greife-Nachfolge in Bramsche rückt näher

Wer wird neuer Chef der Bauverwaltung im Bramscher Rathaus? Die Entscheidung könnte in dieser Woche fallen.

Marcus Alwes

Bramsche. Wer wird Nachfolger von Baudirektor Hartmut Greife und damit Chef der Bramscher Bauverwaltung? Die Entscheidung könnte in dieser Woche fallen.

Die Verwaltung werde in der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrats-Verwaltungsausschusses am Donnerstag, 14. Oktober 2021, einen konkreten Vorschlag unterbreiten, bestätigte am Dienstag auf Anfrage Bürgermeister Heiner Pahlmann. "Wir setze