FC Kalkriese kämpft sich in Rulle zum 3:1-Auswärtssieg

Lennart Töpfer (links) und Dominik Heythausen konnten einen 3:1-Sieg in Rulle feiern.

Rolf Kamper

Kalkriese. Der FC Kalkriese hat in der Bezirksliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die zuletzt formstarke Eintracht Rulle gewannen die Schwarz-Weißen mit 3:1. Der SC Rieste ging in Glandorf dagegen leer aus.

Zu Beginn sah es aber noch schlecht aus für den FCK: Schon in der vierten Spielminute geriet der Gast durch ein ärgerliches Eigentor in Rückstand. Die Ruller, die sich in den letzten Wochen sehr torhungrig präsentiert hatten und vor ei