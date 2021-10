So lief der Kinderaktionstag in der Bramscher Innenstadt

Das Spielmobil war beim Kinderaktionstag in der Fußgängerzone von Bramsche besonders bei den jüngsten Besuchern sehr beliebt.

Holger Schulze

Bramsche. Respektables Interesse fand am Samstag der Kinderaktionstag in der Bramscher Innenstadt.

Von Beginn an am späten Vormittag waren an den verschiedenen Spielstationen stets mindestens kleine Warteschlangen zu durchlaufen, bevor der Zutritt zu einer Sommerrodelbahn, zum Kinderspielmobil oder einem Entenrodeo freigegeben wurde.