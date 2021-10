Der Hasesee ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in Bramsche. Dementsprechend gibt es viele Ideen zur weiteren Gestaltung des Umfelds (Archivbild).

Christian Senft

Bramsche. Viele neue Ideen für die Gestaltung des Hasesees wurden in den vergangenen Wochen in Bramsche gesammelt. Einige davon sind jetzt auf "Sprechblasen" notiert in einem Schaufenster in der Innenstadt zu sehen.

Von einer Seilbahn bis zu mehr Mülleimern und Toiletten – so lauteten jüngst einige der Wünsche bei einem Bürgerworkshop zur Gestaltung des Hasesee-Umfelds. 90 Frauen und Männer diskutierten die Ideen in der Mensa der IGS. Auch die Bel