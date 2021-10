Kinderaktionstag am Samstag in der Bramscher Innenstadt

Eine kleine Sommerrodelbahn wird es beim Kinderaktionstag auf dem Münsterplatz geben. Sie wurde am Freitag aufgebaut.

Björn Dieckmann

Bramsche. Ein Kinderaktionstag mit verschiedenen Stationen findet am Samstag, 9. Oktober 2021, in der Bramscher Fußgängerzone statt.

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr gibt es für Groß und Klein viel zu Erleben, heißt es in einer Ankündigung von Stadtmarketing GmbH und Förderkreis Freundliches Bramsche als Ausrichter der Veranstaltung. In der Fußgängerzone finden sich de