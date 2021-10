In St. Martin Bramsche dreht sich eine Woche lang alles um die Orgel

Die Janke-Orgel in der Martinskirche will Eva Gronemann Interessierten näher bringen.

Patrick Lux

Bramsche. In der Woche vom 11. bis 17. Oktober 2021 finden in der St. Martin-Kirche in Bramsche Orgelentdeckertage statt, die die von Kirchenkreiskantorin Eva Gronemann organisiert worden sind.

In sieben Veranstaltungen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene das „Instrument des Jahres 2021“ genauer kennenlernen. Den Anfang machen zwei Grundschulklassen aus Bramsche, die Montag und Dienstag die Möglichkeit bekommen werden, die J