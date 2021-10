Noch Tickets erhältlich für "Merlin Revival"-Party in Bramsche

Wie bereits 2017 findet erneut eine Merlin Revival Party in einem Zelt auf dem Renzenbrink statt (Archivbild).

Christian Senft

Bramsche. Am Samstag, 9. Oktober 2021, findet auf dem Renzenbrink in Bramsche eine "Merlin Revival Party" statt, ausgerichtet vom Team des Lokals "Gartenstädter". Tickets wird es noch an der Abendkasse geben.

Die "Merlin Revival Party – Black Music Edition" beginnt um 21 Uhr. Das "Merlin" war früher – viele Bramscher werden es noch wissen – die Disko am Wiederhall, die vor rund 15 Jahren geschlossen hat. Schon in den vergangenen Jahren