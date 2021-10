Das läuft in den Bramscher Sportvereinen am Wochenende

Die Handball-Damen (und Mädchen) des TuS Bramsche bestimmen am Sonntag das Geschehen in der IGS-Sporthalle.

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Bramsche. Am Wochenende lohnt sich in Bramsche ein Blick über den Tellerrand: Die hochklassigen Mannschaftssportler (Red Devils, TuS-Handballer oder Bezirksliga-Fußballer) pausieren oder sind auswärts im Einsatz. Dennoch gibt es Sport zum Zuschauen in fast allen Ortsteilen.

Im Honigmoor-Stadion in Epe findet am Sonntag, 10. Oktober, um 15 Uhr ein interessantes Derby statt: Der SC Epe-Malgarten empfängt den FC Kalkriese II. Die Spieler beider Vereine kennen sich und auch die Zuschauer haben die Möglichkeit, am