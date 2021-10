In Rulle wollen die Kalkrieser als Mannschaft bestehen.

Rolf Kamper

Kalkriese. In der Fußball-Bezirksliga fährt der FC Kalkriese am Sonntag, 10. Oktober 2021, zur Ruller Eintracht. Den Gegner kennt der FCK bereits vom Pokal-Aus Mitte August (0:4). Wird es diesmal besser laufen?

Am Sonntag um 15 Uhr treffen die Fußballer aus Kalkriese und Rulle zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. Beim 0:4 im Pokal waren die Schwarz-Weißen noch nicht in der richtigen Form und kassierten eine fast erwartbare Klats