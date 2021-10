TuS-Aufbauspieler Roman Keller (links) fällt für das Spiel in Wolfenbüttel aus.

Rolf Kamper

Bramsche. Wenn die Regionalliga-Korbjäger des TuS Bramsche am Samstag, 9. Oktober 2021, (19.15 Uhr) in Wolfenbüttel auflaufen, werden ihre zwei etatmäßigen Spielmacher fehlen. Das Kapitel "Jugend forscht" geht bei den Red Devils also munter weiter.

Die gute Nachricht ist, dass Kapitän Jan Philipp Seitz und Routinier Roman Keller nur für das Auswärtsspiel bei den Herzögen aus privaten Gründen ausfallen. Nimmt man aber die Verletzten Hugo Florestedt, Daniel Meyer, Michel Rehling, C