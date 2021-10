Klarinetten- und Klaviermusik in der Konzertscheune Malgarten

Gleich zwei Termine gibt es am Wochenende in der Konzertscheune auf dem Gelände des Klosters Malgarten (Archivbild).

Egmont Seiler

Malgarten. Klavier- und Klarinettenmusik steht auf dem Programm von zwei Konzerten, die am zweiten Oktober-Wochenende auf dem Programm des „Internationalen Malgartener Musikherbstes 2021“ stehen.

Los geht es am Freitag, 8. Oktober 2021: In zwei Konzerten um 18 Uhr und um 20 Uhr tritt der Pianist Martin Helmchen in der Konzertscheune des Klosters Malgarten auf. Er ist einer Pressemitteilung zufolge "einer der großen Pianisten der 'mi