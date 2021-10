Ein Bild aus den Zeiten vor Corona: Die "Back to the 80's"-Parties bei Welzel in Lappenstuhl waren damals ein Publikumsmagnet (Archivbild).

Andre Havergo

Lappenstuhl. "Back to the 80s III", 90er-Party und Schlagerparty: Organisator Hartmut Welzel hat jetzt bekannt gegeben, dass die drei Veranstaltungen in Lappenstuhl vorerst nicht stattfinden werden. Der Firmenchef kritisiert zudem die 2G-Regel.

Eine 90er-Jahre-Party fand noch Anfang März 2020 auf dem Gelände der Welzel Anlagen GmbH an der L 78 in Lappenstuhl statt. Nur eine Woche später sollte die dritte "Back to the 80's"-Party bei ihm steigen. Alles war längst vorberei