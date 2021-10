Auf den TuS Engter (in Grün) wartet ein Pokalspiel in Grafeld, auf den SC Epe-Malgarten (in Rot) und Derby mit dem FC Kalkriese II.

Rolf Kamper

Bramsche. Am Wochenende siegte der TuS Engter im Kirchspielderby gegen den FC Kalkriese II mit 4:1. Am Dienstagabend (6. OKtober 2021) geht es im Kreispokal zum SV Grafeld. Beide Vereine führen derzeit ihre Kreisklassen an.

Es wird ein spannendes Duell am Dienstag, 5. Oktober 2021, auf dem Grafelder Sportplatz. Um 19.30 Uhr wird das Drittrundenspiel des Osnabrücker Kreispokals angepfiffen und die Gastgeber und die Herausforderer vom TuS Engter gehören zu den w