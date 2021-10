Wie soll der Hasesee umgestaltet werden? Darüber diskutierten 90 Bramscher Bürger bei einem Workshop. (Archivfoto)

Johannes Busmann

Bramsche. Von einer Seilbahn bis zu mehr Mülleimern und Toiletten lauteten Wünsche beim zweiten Bürgerworkshop zur Gestaltung des Hasesee-Umfelds in Bramsche. 90 Frauen und Männer diskutierten die Ideen am Samstagnachmittag in der Mensa der IGS.

Die Veranstaltung nahm viele Vorschläge der ersten Veranstaltung von vor zwei Jahren im Rathaus auf. „Jetzt geht es vor allem aber auch darum, die Stimmungsbilder mit den planungsrechtlichen Rahmenbedingungen abzugleichen. Es ist nicht alle