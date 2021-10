Aufzüge am Bahnhof Bramsche für mehrere Monate nicht nutzbar

Bereits eingerüstet sind die beiden Fahrstühle am Bahnhof in Bramsche. Die Arbeiten zur Erneuerung der Anlagen werden bis zum Sommer 2022 andauern.

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Aufzüge am Bahnhof in Bramsche werden in Kürze komplett erneuert und über Monate nicht verfügbar sein. Außerdem wird es im Oktober 2021 zwei Wochen lang einen Schienenersatzverkehr geben.

Eingerüstet sind die beiden Fahrstühle bereits, und eigentlich sollte die Baumaßnahme auch bereits am Montag, 4. Oktober 2021 beginnen, wie auf Schildern am Bahnhof zu lesen ist. Die Deutsche Bahn hat sich nun allerdings kurzfristig dazu en