So sehen die Bramscher Sportevents des Wochenendes aus

Die wahrscheinlich meisten Zuschauer werden beim Basketballspiel der Red Devils in der IGS-Sporthalle erwartet.

Rolf Kamper

Bramsche. Am Wochenende laden in Bramsche wieder zahlreiche Sportveranstaltungen zum Zuschauen ein. Feiern die Basketballer der Red Devils den ersten Sieg? Wer gewinnt das Fußball-Derby in Kalkriese? Und wie schlagen sich die U19-Radballer im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft?

Bereits am dritten Spieltag unter Zugzwang stehen die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche. Am Samstag, 2. Oktober 2021, empfangen die Red Devils die ebenfalls noch sieglose SG Braunschweig. Wer wissen möchte, wie es für die