Etwas mehr als 4000 Euro haben Kunden gespendet, die auf Pfand verzichtet haben. Edeka Kuhlmann hat die Spende für Flutopfer dann verdoppelt.

Fa. Edeka Kuhlmann

Bramsche. Gemeinsam mit seinen Kunden hat Edeka Kuhlmann in den Filialen in Lechtingen, Ankum, Bad Essen, Bramsche und Ostercappeln Geld zur Unterstützung der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesammelt.

Die Kunden in den insgesamt sieben Lebensmittelmärkten konnten etwas mehr als einen Monat lang auf die Rückerstattung von Pfandgeld verzichten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dadurch sei „eine überwältigende Summe von 4.054,47 Euro" zu