Die Kalkrieser Reserve (in Schwarz) freut sich auf das Derby gegen den TuS Engter.

Rolf Kamper

Bramsche. In der Fußball-Kreisklasse gibt es am Freitag, 1. Oktober 2021, ein weiteres Derby zwischen Schwarz-Weiß und Grün-Weiß: In der Varus-Arena in Kalkriese treffen die FCK-Zweite und der TuS Engter aufeinander.

Am Freitagabend, 1. Oktober 2021, kämpfen FC Kalkriese II und TuS Engter um Punkte in der 1. Kreisklasse. Das letzte Aufeinandertreffen war fast genau vor einem Jahr: Am 2. Oktober 2020 gewann der TuS mit 3:1 in der Varus-Arena. Auch diesma