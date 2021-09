Seit 27 Jahren ist Reiner Haack, hier mit seiner Frau Helga, bereits Vorsteher der Neuapostolischen Gemeinde Bramsche.

Hildegard Wekenborg-Placke

Bramsche. Seit 75 Jahren gibt es in Bramsche eine Neuapostolische Gemeinde . Das Jubiläum wird am Sonntag, 3. Oktober 2021, dem Erntedanktag, mit einem festlichen Gottesdienst gefeiert.

Die kleine Kirche liegt unauffällig an einem Wendehammer mitten in der Bramscher Gartenstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden hier, nicht weit von der Tapetenfabrik Rasch und nahe bei den Sportanlagen am Wiederhall, viele Flüchtlinge ein