Gemeinsam versuchen Achmers Jannis Klawitter und Fabian Henke (in Blau) Ueffelns Daniel Vaughan zu stoppen.

Rolf Kamper

Bramsche/Neuenkirchen-Vörden. Im Kreisliga-Derby beim TSV Ueffeln gab es viel Spannung und auch eine tolle Atmosphäre. Hochklassiger Fußball blieb aber aus. In weiteren Partien des Wochenendes holten TuS Neuenkirchen und der FCR Bramsche Siege.

Am Ende von spannenden 90 Minuten auf dem Sportplatz am Freibad in Ueffeln stand ein 2:2. Glücklich waren weder der heimische TSV noch die Gäste vom SC Achmer mit diesem Ergebnis, immerhin war es aber einigermaßen gerecht.