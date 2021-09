Das Bezirksklasse-Team des TuS Bramsche.

Seitz

Bramsche. Bereits der erste Einsatz von Bramsches Tischtennis-Herren in der 2. Bezirksklasse geriet zum Krimi. Nach über drei Stunden Spielzeit stand gegen den Osnabrücker SC III am Ende ein leistungsgerechtes 8:8-Unentschieden.

Dabei geriet Bramsche in den Doppeln zuerst einmal in Rückstand, schreibt der TuS in einer Pressemitteilung. Das neue Spitzendoppel Stephan Rickhaus/Mario Langer punktete zwar souverän, aber Tobias Seitz/Martin Bauchrowitz verloren knapp un