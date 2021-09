So hat Bramsche gewählt: SPD wird stärkste Partei im Stadtgebiet

Die SPD wurde in der Stadt Bramsche stärkste Kraft bei der Bundestagswahl.

dpa/Martin Schutt

Bramsche. In der Stadt Bramsche liegt die SPD bei den Zweitstimmen zur Bundestagswahl 2021 klar vorne. Die Sozialdemokraten kommen nach der Auszählung aller Wahlbezirke auf 39,11 Prozent.

Ebenso legen die Grünen in Bramsche gegenüber der Abstimmung vor vier Jahren spürbar zu. Das "rote" Plus im Vergleich zu 2017 beträgt rund 6,5 Punkte, die Grünen wurden um etwa 6,8 Prozent stärker.Wahlverlierer in der Tuchmacherstadt sind d