Das ist am Wochenende auf den Bramscher Sportplätzen los

Fußball satt, nicht nur mit dem SC Achmer (in blau) und dem TuS Engter, gibt es an diesem Wochenende.

Rolf Kamper

Bramsche/Neuenkirchen-Vörden. Die Fußballer und Fußballerinnen in der Region Bramsche sind schon mitten in ihrer Saison, bei den Hallensportarten geht es nun auch los. Das Programm fürs Wochenende in der Übersicht.

Das Sport-Highlight des Wochenendes ist wohl der Saisonauftakt der Bramscher Handballer. In der IGS-Halle erwartet das TuS-Team am Sonntag, 26. September 2021, um 17 Uhr den TV Bissendorf-Holte II. Die Handballer hoffen auf viele