Der Dorftreff "Alte Feuerwache" in Engter nimmt seinen Betrieb auf.

Nele Friederichs

Engter. Engter hat jetzt endlich einen zentralen Treffpunkt für das ganze Dorf: Die Alte Feuerwache ist fertig und steht allen örtlichen Initiativen zur Verfügung.

Nach mehr als zwei Jahren der Planung und des Bauens sind die Arbeiten an der Alten Feuerwache in Engter beendet. Am Mittwochnachmittag wurde das neue Dorfgemeinschaftshaus des Kirchspiels nun von seinem Trägerverein im Beisein der Projektb