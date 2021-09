Achmers Gilbert Reinhard (links, hier gegen Jona-Leon Löneke) konnte die Niederlage gegen Voltlage nicht verhindern.

Rolf Kamper

Bramsche/Neuenkirchen-Vörden. Der SC Achmer schied im Kreispokal gegen Voltlage aus, das nächste Highlight steht aber schon vor der Tür: Am Sonntag, 26. September 2021, tritt der SCA zum Derby in Ueffeln an. Der FCR Bramsche spielt am Freitag, 24. September 2021, der TuS Neuenkirchen will am Sonntag die nächsten Punkte einfahren.

Die Vorfreude angesichts eines weiteren Derbys ist beim TSV Ueffeln bereits zu spüren. „Wir hatten ja schon das Spiel gegen Bramsche, aber für die Ueffelner ist Achmer wohl das noch interessantere Derby", findet TSV-Teammanager Frank B