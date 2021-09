"Die Linke" in Bramsche beklagt erneut Vandalismus an Plakaten

Verunstaltet worden sind erneut Wahlplakate der Linken in Bramsche, hier am Raschplatz in der Gartenstadt.

Die Linke

Bramsche. "Die Linke" in Bramsche ist erneut von Vandalismus an Wahlplakaten betroffen, "aktuell sogar mit rechtsradikalem Hintergrund", wie das "Team Bramsche" in einer Pressemitteilung schreibt.

So sei ein Wahlkampfbanner der Partei mit schwarzer Farbe derart verunstaltet worden, dass die abgebildeten Personen seither mit einem „Hitlerbärtchen“ versehen sind. Weiterhin sei die Stirn einer abgebildeten Kandidatin mit dem Schriftzug