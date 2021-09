K+K plant Neubau an der Maschstraße in Bramsche

Viel Platz bietet noch das Grundstück an der Maschstraße in Bramsche, auf dem das Unternehmen Klaas und Kock einen Neubau für einen K+K-Markt errichten will.

Björn Dieckmann

Bramsche. Das Unternehmen Klaas & Klock verlässt den Standort am Marktplatz in Bramsche. An der Maschstraße wird ein neuer K+K-Markt errichtet.

Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte nun auf Anfrage unserer Redaktion der Immobilienmanager Nord von Klaas und Kock, Hans-Joachim Ahuis. Demnach ende der Mietvertrag für die Geschäftsflächen am Markt im Herbst 2022. Die