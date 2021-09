Seit 1988 arbeitet Manfred Grünebaum bei Bauking, seit 2001 als Betriebsleiter in Bramsche. Einen solchen Baustoffmangel wie derzeit hat er noch nicht erlebt.

Eva Voß

Bramsche/Neuenkirchen. Bauherren müssen derzeit starke Nerven haben. Neben gestiegenen Preisen sind manche Baustoffe derzeit schwer zu bekommen. Wie die Lage in ihren Betrieben ist, berichten Baustoffhändler aus Bramsche und Neuenkirchen.

"Eine Situation, wie wir sie in diesem Jahr hatten, habe ich noch nicht erlebt", sagt Manfred Grünebaum, seit 2001 Betriebsleiter beim Baustoffhändler Bauking in Bramsche. Seit 1988 ist er im Unternehmen tätig und hat in all der Zeit viel e