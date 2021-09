So schätzt die Bramscherin Anke Hennig ihre Wahlchancen ein

Anke Hennig am Tuchmacher-Museum.

SPD Bramsche

Bramsche. Zwei Bramscherinnen wollen in den Bundestag: Filiz Polat (Grüne) und Anke Hennig (SPD) treten im Wahlkreis 38 an. So stehen die Chancen für Anke Hennig.

Zwei Kandidaten aus Bramsche bei einer Bundestagswahl im Wahlkreis Osnabrücker Land gab es schon einmal: 2017, als Filiz Polat erstmals in den Bundestag gewählt worden ist, war für die Linken auch Josef Riepe angetreten. Doch der hatte dama