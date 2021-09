Alloheim Bramsche bietet Beratung in "Woche der Demenz" an

Die Woche der Demenz 2021 findet rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September statt (Symbolbild).

imago images/Panthermedia

Bramsche. Demenz – Genau hinsehen“ lautet das diesjährige Motto der „Woche der Demenz“ rund um den „Welt-Alzheimertag“ am 21. September 2021. Das Alloheim in Bramsche bietet in dieser Woche Tipps und Beratung zu dem Thema an.

Die bundesweite "Woche der Demenz" soll auf die Bedürfnisse Betroffener hinweisen und wirbt für mehr soziale Akzeptanz von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Demenz erkennenWoran erkenne ich eine beginnende Demenzerkrankung von