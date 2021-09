Bramscher Handballer starten mit kleinem Kader in neue Landesliga-Saison

Die Routiniers Marcel Golchert und Alexander Brockmeyer (in Rot, von links) laufen auch in der kommenden Saison für den TuS Bramsche auf.

Rolf Kamper

Bramsche. Nach einer Spielzeit ohne Handball startet das Bramscher TuS-Team am Sonntag, 26. September 2021, gegen Bissendorf-Holte II in eine neue Landesliga-Spielzeit. In der Bramscher IGS-Sporthalle werden Zuschauer erlaubt sein.

Vor etwa einem Jahr wurde der Saisonstart der Handballer kurz vor dem ersten Spiel zunächst ausgesetzt und dann einige Zeit später die ganze Spielzeit abgesagt. Im Moment sieht es deutlich positiver aus, selbst Spiele vor Zuschauern so