Stresstest für 150 Feuerwehrleute in Ueffeln

Wie rettet man Verletzte aus einem Pkw über dem Abgrund? Im Ueffelner Steinbruch übten Feuerwehrleute eine gefährliche Rettungsmission.

Holger Schulze

Ueffeln. Was tun, wenn ein Auto nach dem Unfall über dem Abgrund hängt? Und dann auch noch der Wald brennt? 150 Feuerwehrleute mussten in einer Großübung in Ueffeln einen Stresstest bestehen.

Zu einer groß angelegten Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord hatten sich rund 150 Feuerwehrleute am Samstag, 18. September 2021, auf den Weg nach Ueffeln gemacht. Im Steinbruch und seiner Umgebung hatte Klaus Hackmann von