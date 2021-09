Im Juli organisierte die Fairtrade-Gruppe bereits eine Aktion zum Ökologischen Fußabdruck, um zum nachhaltigen Handeln anzuregen.

Bramsche. Welche Unternehmen und Initiativen in Bramsche sind bereits auf dem Weg, Handeln nachhaltiger zu gestalten? Antworten gibt einer Pressemitteilung zufolge eine Stadtrallye quer durch die Innenstadt im Rahmen der bundesweiten "Fairen Woche".

Am Freitag, 24. September, und am Samstag, 25. September 2021, können Interessierte auf Entdeckungstour gehen und "noch ganz verborgene Seiten der Einzelhändler kennenlernen", heißt es in der Mitteilung. An insgesamt neun Stationen erfahren