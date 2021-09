Ideen gefragt: Wie soll der Hasesee in Bramsche künftig aussehen?

Noch sind die Sprechblasen blank. Nachdem sie gestaltet wurden, werden sie dann während des Workshops am Hasesee platziert.

Ese Altintas/Projekt „Demokratie leben“

Bramsche. "Was wünsche ich dem Hasesee?" oder "Wie sieht mein Hasesee 2035 aus?" Dazu bittet die Stadt Bramsche um Ideen der Einwohner, die in einem Workshop zum Thema diskutiert werden sollen.

Der Hasesee im Herzen von Bramsche wächst. In einem weiteren Abschnitt baut die Firma Dallmann derzeit noch Sand ab, aber bald wird auch hier ein See entstehen, der auf verschiedene Weise genutzt werden kann. Die Frage, was insgesamt a