Nach dem Einkauf ins Riesenrad: Aktionstage in Bramsche

Vier Tage lang werden verschiedene Fahrgeschäfte für Kurzweil in der Bramscher Innenstadt sorgen. Auch in Riesenrad wird aufgebaut (Archivbild).

Christoph Lützenkirchen

Bramsche. Dass die Bramscher Herbstkirmes auch 2021 nicht stattfinden kann, ist schon lange bekannt. Nun aber wird Ende eine Alternative angeboten mit mehreren Fahrgeschäften in der Innenstadt.

Unter dem Motto „Bramscher Einkaufs- und Erlebniswelt – Riesenrad und Co. in der Bramscher City“ sorgen in der Zeit von Donnerstag, 23. September, bis Sonntag, 26. September 2021, zahlreiche Fahrgeschäfte und Buden für Unterhaltung. „Im Fok