FC Kalkriese bekommt Gelegenheit für dritten Sieg in Folge

Kalkrieses Jonas Hörnschemeyer (in weiß) setzt sich hier in der Partie gegen den OSC durch. Der FCK bekommt es mit Holzhausen zu tun, die Osnabrücker fahren nach Rieste.

Rolf Kamper

Kalkriese/Rieste. Mit zwei Siegen in Folge hat sich der FC Kalkriese in der Fußball-Bezirksliga wieder ins Tabellenmittelfeld gebracht. Am Sonntag, 19. September 2021, gibt es im Heimspiel Grund zur Hoffnung auf weitere drei Punkte. Auch der SC Rieste darf zu Hause spielen.

Am Sonntag, 19. September 2021, um 15 Uhr trifft der FC Kalkriese in der Varus-Arena auf den BSV Holzhausen. Für die Schwarz-Weißen stellt diese Begegnung eine gute Gelegenheit für den dritten Sieg dar: Der BSV gehört zu den drei noch siegl